Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi - 25 Eylül 2019
Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Eylül 2019
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
“Son 17 yılda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”
"Rehberlik hizmetlerine yönelik beklentilerin karşılanıyor olması çok önemli”
"Cevap vermeye değseydi, verirdim!"
Bunlar denizden çıktı: Yok yok
Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Medya ve reklam yatırımları 6 ayda 5,4 milyar TL oldu

Erzincanspor’da tur sevinci

Ziraat Türkiye Kupasında Şanlıurfaspor’u uzatma dakikalarında attığı golle eleyen Erzincanspor’da bir üst tura çıkmanın mutluluğu yaşandı.

Spor 25.09.2019, 12:47 25.09.2019, 13:18
Erzincanspor’da tur sevinci
banner63

Ziraat Türkiye Kupasında Şanlıurfaspor’u uzatma dakikalarında attığı golle eleyen Erzincanspor’da bir üst tura çıkmanın mutluluğu yaşandı.

TFF 3. Lig 1. Gurup takımlarından Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde deplasman da Şanlıurfaspor’u 120. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 4’ncü tura yükseldi.

90 dakikası 0-0 tamamlanan maçın uzatma dakikalarında Erzincanspor’a galibiyeti getiren golü Hüseyin kaydetti.

Maçın ardından Şanlıurfa’dan mutlu ayrılan Erzincanspor galibiyetin verdiği motivasyonla hafta sonu oynanacak lig maçına kilitlendi.

(İHA)

#spor #Erzincanspor #Ziraat Türkiye Kupası
Yorumlar (0)
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@