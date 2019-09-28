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Erzurum'da tenis şöleni

- Organizasyonda 86 sporcu mücadele ediyor

Spor 28.09.2019, 20:30
Erzurum'da tenis şöleni


ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen tenis turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Olimpiyat Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda 4 gün sürecek organizasyonda, yetişkinler, yıldızlar, minikler ve çiftler kategorilerinde 86 sporcunun mücadele ettiği bildirildi.

Turnuvanın benzerlerinin yıl sonuna kadar düzenlenmesinin planlandığı aktarıldı.


#Erzurum #Erzurum Büyükşehir Belediyesi #tenis #Türkiye Tenis Federasyonu
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