Erzurumspor, Altınordu galibiyetinin sevincinde

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu'yu sahasında 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Sonuçta iyi hazırlandık ve sahaya da bunu yansıttık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Olması gereken galibiyeti zor da olsa aldık." dedi.

Sözeri, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın zor olacağını bildiklerini söyledi.

Altınordu'nun ligin en çok koşan ve mücadele eden takımlarından bir tanesi olduğundan bahseden Sözeri, "Biz de onlar kadar koşmamız gerektiğini biliyorduk ama daha doğru koşular yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Sözeri, ikinci yarı Altınordu gibi takımlara karşı gol atamayınca her zaman risk olduğunu ve ikinci golü bulamadıkları için maç sonuna kadar stres yaşadıklarını aktararak, şunları dile getirdi:

"Sonuçta iyi hazırlandık ve sahaya da bunu yansıttık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Olması gereken galibiyeti zor da olsa aldık. İstikrarsız aldığımız sonuçlardan dolayı taraftar sayımız oldukça azdı. Stadyumu doldurmak bizim elimizde. Hafta içinde yaptığımız basın toplantısında söz vermiştik ve ilk maçta buydu. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı ve iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma bu galibiyet yakıştı."

- Hüseyin Eroğlu: "Belki beraberlikle dönebilirdik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşmadan önce maçın zor olduğunu bildiklerini söyledi.

Geriye dönük maçlara bakıldığında Erzurumspor'un biraz daha düşük tempoda oynayan ve savunma yapmayı sevmeyen takım görüntüsünde olduğunu aktaran Eroğlu, "Erzurumspor'un bu hafta en iyi şekilde hazırlandığını biliyorduk. Bizim için de deplasmanda kazanmaya geldiğimiz bir maçtı." dedi.

Eroğlu, maçın ilk dakikalarına iyi başlamadıklarını bildirerek, şunları dile getirdi:

"İlk yarının belli bölümlerinde topa sahip olarak rakibin dengesini bozduk. Rakibin duran toplarda etkili olacağını biliyorduk, duran toptan zaten gol yedik. İkinci yarı istediğimiz oyun, önde baskıyla rakibin hata yapmaya zorlamaktı ve gol girişimlerinde bulunmaktı. Zaman zaman bunu gerçekleştirdik. Tempoyu yükseltmeye çalıştığımız anlar vardı ama Erzurumspor'da çok sakatlanan oyuncular vardı, ister istemez oyunun ritmi bozuldu. Üzgünüz. Son ana kadar mücadele ettik ama bunu sonuçlandıramadık. Belki beraberlikle dönebilirdik."