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Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

- Mavi-beyazlı ekip Hakan Cambazoğlu ve Hakan Arslan'ın sözleşmelerini feshetti

Spor 28.08.2019, 14:40 28.08.2019, 17:10
Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Hakan Cambazoğlu ve sol bek Hakan Arslan ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Cambazoğlu ve Arslan ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ile sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze yaptıkları hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle her iki oyuncumuza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz‬." ifadelerine yer verildi.

#Büyükşehir Belediye Erzurumspor #Hakan Arslan #Hakan Cambazoğlu #tff 1. lig
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