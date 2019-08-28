Flaş HaberKütahya’da deprem
Son Dakika
Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı
- Mavi-beyazlı ekip Hakan Cambazoğlu ve Hakan Arslan'ın sözleşmelerini feshetti
Spor 28.08.2019, 14:40 28.08.2019, 17:10
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Hakan Cambazoğlu ve sol bek Hakan Arslan ile yollarını ayırdı.
Açıklamada, "Futbolcularımız Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ile sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze yaptıkları hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle her iki oyuncumuza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0