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Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı...

Spor 02.09.2019, 22:31 03.09.2019, 08:19
Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür
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ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllığına anlaşma sağlayan Antalyalı'ya Erzurumspor'a katkıları için teşekkür edildi.

"Teşekkürler Taylan Antalyalı" fotoğrafıyla futbolcusuna veda eden mavi-beyazlı ekip açıklamada, "Erzurumspor'umuza katkıların için teşekkürler Taylan Antalyalı. Yolun açık olsun." ifadesine yer verildi.

Antalyalı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de mavi-beyazlı ekiple çıktığı maçlarda 3 asist yapıp 6 gol atarken, bu sezon geride kalan 3 maçta 1 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

#Büyükşehir Belediye Erzurumspor #Galasaray #Taylan Antalyalı
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