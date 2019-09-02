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Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı...
Spor 02.09.2019, 22:31 03.09.2019, 08:19
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllığına anlaşma sağlayan Antalyalı'ya Erzurumspor'a katkıları için teşekkür edildi.
Antalyalı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de mavi-beyazlı ekiple çıktığı maçlarda 3 asist yapıp 6 gol atarken, bu sezon geride kalan 3 maçta 1 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.