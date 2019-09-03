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Erzurumspor'da yeni transferlerin sözleşme detayları açıklandı

- Hasan Ayaroğlu ve Abdulcebrail Akbulut'u 1 yıllığına kiralayan mavi-beyazlı ekip, Jugurtha Hamroun ile de 1 yıllık anlaşma sağladı

Spor 03.09.2019, 09:32
Erzurumspor'da yeni transferlerin sözleşme detayları açıklandı


ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin son gününde kadroya katılan 3 futbolcunun sözleşme detaylarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transferin döneminin son gününde 3 futbolcu kadroya dahil edildi.

Buna göre El Saad kulübü ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Cezayirli 30 yaşındaki forvet oyuncusu Jugurtha Hamroun ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Erzurum temsilcisinde ayrıca, Fenerbahçe'den 17 yaşındaki sol bek Abdulcebrail Akbulut ve Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nun da 1 yıllığına kiralık olarak transferleri gerçekleştirildi.


#Abdülcebrail Akbulut #açıklama #alanyaspor #El Saad #fenerbahçe #Hasan Ayaroğlu #Jugurtha Hamroun #sözleşme #TFF 1.Lig
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