Eski milli güreşçi Burhan Gürkan vefat etti
İSTANBUL (AA) - Eski milli güreşçi Burhan Gürkan'ın vefat ettiği bildirildi. Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:"Eski milli güreşçilerimizden Burhan Gürkan vefat...
Spor 10.10.2019, 20:27
İSTANBUL (AA) - Eski milli güreşçi Burhan Gürkan'ın vefat ettiği bildirildi.
"Eski milli güreşçilerimizden Burhan Gürkan vefat etti. Merhumum cenazesi 12 Ekim Cumartesi günü İstanbul Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camisi'nde kılınacak olan öğle namazından sonra Bahçeşehir Hoşdere Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı dileriz."
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