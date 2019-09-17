Eskişehirli minik taekwondocular Keçiören'i gezdi

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Müsabakalarına katılan Eskişehir Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcu ve antrenörleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret ettikten sonra Keçiören’i gezdi.

Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Taekwondo Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Müsabakalarına katılan Eskişehir Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcu ve antrenörleri Başkan Altınok’u makamında ziyaret ettiler.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİNİZ BİZİZ”

Müsabakalara Keçiören olarak ev sahipliği yapıyor olmaktan ötürü mutluluğunu ifade eden Başkan Altınok, “Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Onlardan Avrupa Olimpiyatlarının sözünü alıyorum, hepiniz birer Türk bayrağısınız ve inşallah bizim gururumuz olacaksınız. Bizler de yaptığımız sportif yatırımlar, Avrupa ve dünya standartlarındaki tesislerle sizlerin yanında en büyük destekçiniz olacağız” dedi.

Altınok’u makamında ziyaret ettikten sonra Estergon Türk Kültür Merkezi ile Keçiören Etnografya Müzesini gezen sporcular bol bol hatıra fotoğrafı da çektiler. Müzedeki eserler ve Estergon Türk Estergon Merkezine ilişkin bilgiler alan sporcular, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a da ilçeye kazandırdıkları ve gezme fırsatı verdiği için teşekkür etmeyi ihmal etmediler.​