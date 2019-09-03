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Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 19 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de...

Spor 03.09.2019, 18:17 03.09.2019, 22:54
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 19 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Anemon Otel Eskişehir'de yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda kongrenin, 26 Eylül Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

#eskişehir #eskişehirspor #futbol #kongre
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