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Eskişehirspor evinde Karagümrük'e 3-1 yenildi

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor 05.10.2019, 18:36 05.10.2019, 18:40
Eskişehirspor evinde Karagümrük'e 3-1 yenildi

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Cemal Alpay

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Emre Güral, Milinkovic (Dk. 52 Kıvanç Karakaş), Issah (Dk. 46 Halil İbrahim Öner), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Fatih Karagümrük: Saranov, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri (Dk. 77 Mervan Çelik), Zeki Yıldırım (Dk. 69 Barış Özbek), Erkan Zengin, Emeghara (Dk. 90 Alparslan Erdem), Koray Altınay, Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir

Goller: Dk. 19 ve Dk. 25 Erkan Zengin, Dk. 50 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 55 Emre Güral (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 39 Barış Başdaş, Dk. 49 Darri, Dk. 57 Sabo, Dk. 76 Saranov, Dk. 79 Erkan Zengin, Dk. 80 Barış Özbek (Fatih Karagümrük), Dk. 43 Emre Güral, Dk. 59 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 79 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

#eskişehir #eskişehirspor #Fatih Karagümrük #futbol
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