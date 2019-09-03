Son Dakika
Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
’Azot gazı’ olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu
Eskişehirspor kongreye gidiyor
50 kiloluk kelterlerle en hızlı olmak için yarıştılar
Mardin’de mayın patlaması: 1 çocuk ağır yaralı
Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
Gürcistan’da Başbakan Adayı Gakharia karşıtı protesto
Çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı
Çekya Başbakanı Babis’i resmi törenle karşıladı

Eskişehirspor kongreye gidiyor

TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir süreçten geçen Eskişehirspor, kongre kararı aldı.

Spor 03.09.2019, 20:15
Eskişehirspor kongreye gidiyor

TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir süreçten geçen Eskişehirspor, kongre kararı aldı.

Son dönemlerde alınan kongre kararlarıyla kulüp yönetimi konusunda dikiş tutturamayan Eskişehirspor, bir kez daha kongre kararı aldı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 19 Eylül Perşembe Günü saat 18.00’de bir otelde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki kongre 26 Eylül Perşembe Günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

(Çağatay Gür/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@