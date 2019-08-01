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Eskişehirspor’da antrenmana çıkmayan futbolculara ödeme yapıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da dün akşam saatlerinde yaşanan krizin ardından futbolculara toplam 400 bin TL ödeme yapıldı.
Spor 01.08.2019, 15:32 01.08.2019, 15:41
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da dün akşam saatlerinde yaşanan krizin ardından futbolculara toplam 400 bin TL ödeme yapıldı.
Son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor’da futbolcular kulüpten ödeme alamadıkları için dün yapılacak olan akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Yaşanan krizin ardından Siyah Kırmızılı kulüp tarafından futbolculara bugün ödeme yapıldı. Futbolculara ödenen paranın toplam 400 bin TL olduğu öğrenildi.
(Çağatay Gür /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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