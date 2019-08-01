Son Dakika
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Eskişehirspor’da antrenmana çıkmayan futbolculara ödeme yapıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da dün akşam saatlerinde yaşanan krizin ardından futbolculara toplam 400 bin TL ödeme yapıldı.

Spor 01.08.2019, 15:32 01.08.2019, 15:41
Eskişehirspor’da antrenmana çıkmayan futbolculara ödeme yapıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da dün akşam saatlerinde yaşanan krizin ardından futbolculara toplam 400 bin TL ödeme yapıldı.

Son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor’da futbolcular kulüpten ödeme alamadıkları için dün yapılacak olan akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Yaşanan krizin ardından Siyah Kırmızılı kulüp tarafından futbolculara bugün ödeme yapıldı. Futbolculara ödenen paranın toplam 400 bin TL olduğu öğrenildi.

(Çağatay Gür /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Spor Toto 1. Lig #eskişehirspor #spor haberleri #spor #Eskişehirsporda antrenmana çıkmayan futbolculara ödeme yapıldı
Yorumlar (0)
33°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
İmsak 03:58
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:10
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@