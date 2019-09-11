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Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku
Eskişehirspor Teknik Direktör Fuat Çapa akşam yapılacak çalışmaya katılmadı.
Spor 11.09.2019, 19:05
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku yaşandı. Futbolcular ile kısa bir görüşme yapan Çapa’nın Eskişehirspor’dan ayrıldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın çalışma şartlarının imkansız hale geldiği için bıraktığı öğrenildi. Kulüpten resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.(İHA)
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