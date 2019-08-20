Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı

Eskişehirspor’da istifa eden Osman Taş yeniden başkan oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Osman Taş görevine geri döndü.

Spor 20.08.2019, 13:40
Eskişehirspor’da istifa eden Osman Taş yeniden başkan oldu
banner63

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Osman Taş görevine geri döndü.

Eskişehirspor’da günlerdir boş duran başkanlık koltuğuna Osman Taş tekrar oturdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taş, iyi gün dostu olmadığını belirterek siyah - kırmızılı camiaya geri döndüğünü ifade etti. Başkan Taş, "Bundan 2 hafta önce ayrılma sürem vardı. Ben iyi gün dostu değilim. Zoru seven bir insanım ve kesinlikle buraya 1-2 ay kendimi marka yapmaya gelmedim. O yüzden Eskişehirsporlu olduğum için geri geliyorum. Ben göz göre göre Eskişehirspor’un küme düşmesini istemiyorum. İstifa karar defterine işlenmedi. İnsanlar Eskişehirspor’un belli bir yere varmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bırakalım artık dedikoduları. Eskişehirspor yok oluyor" diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:47
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@