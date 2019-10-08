Eskişehirspor’da tehlike çanları
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da, takımın eski futbolcusu Sebastian Pinto’ya ödenmeyen borç nedeniyle küme düşme tehlikesi yaşanıyor. Siyah-kırmızılı takım, sezon başında Pinto’ya ödenmeyen borçlar yüzünden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından -6 puan silme cezası almıştı.
Spor 08.10.2019, 11:30
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da, takımın eski futbolcusu Sebastian Pinto’ya ödenmeyen borç nedeniyle küme düşme tehlikesi yaşanıyor. Siyah-kırmızılı takım, sezon başında Pinto’ya ödenmeyen borçlar yüzünden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından -6 puan silme cezası almıştı.
Öte yandan geçen pazar Eskişehirspor’un olağanüstü seçimli genel kuruluna 999 delegeden sadece 60’ı katılmış, yeterli sayıya ulaşılamadığı için genel kurul 13 Ekim Pazar gününe ertelenmişti.(İHA)
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