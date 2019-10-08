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Eskişehirspor’da tehlike çanları

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da, takımın eski futbolcusu Sebastian Pinto’ya ödenmeyen borç nedeniyle küme düşme tehlikesi yaşanıyor. Siyah-kırmızılı takım, sezon başında Pinto’ya ödenmeyen borçlar yüzünden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından -6 puan silme cezası almıştı.

Spor 08.10.2019, 11:30
Eskişehirspor’da tehlike çanları

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da, takımın eski futbolcusu Sebastian Pinto’ya ödenmeyen borç nedeniyle küme düşme tehlikesi yaşanıyor. Siyah-kırmızılı takım, sezon başında Pinto’ya ödenmeyen borçlar yüzünden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından -6 puan silme cezası almıştı.

Eskişehirspor önceki sezonlarda forma giydirdiği futbolculara olan borçlarıyla uğraşmaya devam ediyor. Sezon başında -6 puan silme cezası alan EsEs’in başından kara bulutlar dağılmıyor. Kulüpten alınan bilgilere göre siyah-kırmızılı camianın şu anda Sebastian Pinto’ya 500 bin Euro, Ruud Boffin’e 500 bin Euro, Akaminko’ya 500 bin Euro ve Funes Mori’ye de 122 bin Euro borcu bulunuyor. Boffin ve Akaminko’nun dosyaları Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) görülürken Funes Mori ile görüşen kulüp yetkilileri Arjantinli oyuncudan ek süre istedi. Eskişehirspor’un Pinto’ya 20 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde toplamda yapması gereken 200 bin Euro da henüz ödenmedi. Eskişehir temsilcisinin 2015-2016 sezonunda formasını giyen Pinto’ya olan borcunu ödemediği takdirde küme düşme tehlikesi bulunuyor. Kulübün nasıl bir önlem alacağı merak ediliyor.

Öte yandan geçen pazar Eskişehirspor’un olağanüstü seçimli genel kuruluna 999 delegeden sadece 60’ı katılmış, yeterli sayıya ulaşılamadığı için genel kurul 13 Ekim Pazar gününe ertelenmişti.

(İHA)
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