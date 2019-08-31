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Eskişehirspor’da yönetim kararı

Eskişehirspor’da yönetim değişikliği ile alakalı kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

Spor 31.08.2019, 18:49
Eskişehirspor’da yönetim kararı
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Eskişehirspor’da yönetim değişikliği ile alakalı kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

Eskişehirspor’da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetimi devralmak için mevcut yönetim kurulu ile Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde bir araya gelen ekip arasında toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Eskişehirspor’un resmi internet sitesinden de bir açıklama geldi. Resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Bugün Eskişehirspor yönetimine talip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Adnan Sevim ve Hüseyin Dinç ile yöneticilerimiz arasında tesislerde gerçekleşen toplantıda Eskişehirspor’un acil sorunları hakkında bilgi aktarıldı. FIFA şikayeti nedeniyle 6 puan silme cezası gerektiren Toko Nzuzi dosyasının Pazartesi günü halledilmesi gerektiği kendilerine iletildi. Sevim, henüz bir kongre kararının bile olmadığını, resmi göreve gelmeden bir ödeme yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti. Bunun üzerine, Toko sorununu çözeceklerini söylemeleri halinde kendilerine icra kurulu olarak resmi bir kararla görev vereceklerini ve kongre kararını derhal alacaklarını ifade eden yönetim kurulumuza cevaben ’Tek başlarına karar vermelerinin mümkün olmadığını, konuyu istişare ederek dönüş yapacaklarını’ ifade ettiler" denildi.

(İHA)
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