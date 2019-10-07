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Espanyol, teknik direktör değiştirdi

- La Liga'da 19. sırada bulunan Espanyol'da, teknik direktör David Gallego görevden alındı, yerine Pablo Machin getirildi

Spor 07.10.2019, 22:00
Espanyol, teknik direktör değiştirdi


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi.

Espanyol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör David Gallego'nun görevden alınıp yerine Pablo Machin'in getirildiği duyuruldu.

Son olarak 28 Mayıs 2018-15 Mart 2019 tarihlerinde Sevilla'yı çalıştıran Machin, yaklaşık 8 ay sonra La Liga'ya döndü. Machin'in Espanyol ile iki sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.

Espanyol takımı La Liga'da oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.


#Espanyol #İspanya'dan futbol #La Liga #teknik direktör görevden alındı
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