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Falcao, Galatasaray'da
- Sarı-kırmızılı kulüp Radamel Falcao'nun transferi için Monaco ile anlaşıldığını açıkladı. - Kolombiyalı futbolcu, 3 sezon boyunca 5 milyon avro alacak
Spor 02.09.2019, 21:34 02.09.2019, 23:47
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao transferi için Monaco ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı oyuncu için sosyal medyadan bir video yayınladı.