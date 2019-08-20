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Falcao Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - Son Dakika Transfer Haberleri
Galatasaray’ın transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Radamel Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Spor 20.08.2019, 11:20 20.08.2019, 12:00
Falcao Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - Son Dakika Transfer Haberleri
Galatasaray’ın transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Radamel Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco’nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Yıldız oyuncunun bu hafta arası İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.
(İHA)
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