Flaş HaberAdana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Son Dakika
Falcao’dan maç sonu 3’lüsü
Kasımpaşa karşısında gol atan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, müsabaka sonunda taraftarların 3’lü isteğini kırmadı.
Spor 13.09.2019, 23:28
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı Radamel Falcao’nun golü ile mağlup etti. Maç boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Falcao, 38. dakikada rakip fileleri havalanırdı ve ilk maçında golle tanıştı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kolombiyaılı golcüye 3’lü çektirmek için tezahüratlarda bulundu. Yıldız golcü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
18°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Trabzonspor
|3
|5
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Sivasspor
|3
|4
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Balıkesirspor
|4
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|5
|7. Keçiörengücü
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|4
|9. Erzurum BB
|3
|4
|10. Osmanlıspor
|3
|4
|11. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|12. Altay
|3
|4
|13. Menemen Belediyespor
|3
|4
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|4
|8
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız