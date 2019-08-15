Son Dakika
İşsizlik rakamları açıklandı
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)

Fantezi Futbol’a Yeni Soluk: Bu Sezon Passo Fantezi Futbol Oynanacak

Spor/Futbol müsabakalarının 1 numaralı satış platformu “Passo”, etkinlik dünyasının ardından şimdi de oyun dünyasına giriş yaptı.

Spor 15.08.2019, 10:21 Tuğçe Hanım
Fantezi Futbol’a Yeni Soluk: Bu Sezon Passo Fantezi Futbol Oynanacak
banner63

Spor/Futbol müsabakalarının 1 numaralı satış platformu “Passo”, etkinlik dünyasının ardından şimdi de oyun dünyasına giriş yaptı.

Dünyada birçok spor dalında büyük ilgi gören fantezi lig konseptini Süper Lig’e uyarlayan Passo, “Fantezi Futbol Passo” adlı oyununu/uygulamayı futbolseverlerin beğenisine sundu.

Takım uçağıyla seyahat, oyuncularla antrenmanda tanışma fırsatı, uluslararası turnuvaları yerinde izleme gibi hediyelerin yanı sıra özel sürprizlerin de yer alacağı “Fantezi Futbol Passo”, App Store ve Google Play’den indirilebiliyor.

Kazancı: Başka atılımlarımız da olacak

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: Futbol dünyasının paydaşlarından biri olarak teknoloji tarafında da farkındalık yaratmak bizim için önemli bir misyon. Taraftarların Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak stadyumlara giriş yapması gibi operasyonel bir yeniliğin ardından işin eğlence tarafına da dokunmak istedik. Oyun dünyası sürekli gelişen bir sektör ve yakın zamanda Passo olarak bu alanda başka atılımlarımız da olacak. Fantezi Futbol Passo’nun, özellikle kullanıcılara özel deneyimler yaşatması anlamında büyük ilgi görmesini umut ediyoruz.

Fantezi Futbol Passo Nedir?

Kullanıcılar belirli bir bütçeyle Spor Toto Süper Lig takımlarının futbolcularından kendilerine özel bir takım oluşturuyor. Futbolcuların gerçek maç istatistiklerine göre aldıkları puanlarla takımlar her hafta sonunda sıralamaya giriyor. Haftalık, aylık ve sezonluk sıralamada en üstlerde yer alanlar belirli ödüller kazanıyor.

#Fantezi Futbol #Passo Fantezi Futbol #spor #passo #etkinlik #oyun dünyası #Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı
Yorumlar (0)
30°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@