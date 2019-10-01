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Farah'ın eski antrenörüne dopingden 4 yıl ceza

Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah'ın 4 olimpiyat, 6 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu yaşadığı 2011-2017 yılları arasında antrenörlüğünü üstlenen Alberto Salazar'a, doping ihlali nedeniyle spordan 4 yıl men cezası verildi.

Spor 01.10.2019, 10:56 01.10.2019, 11:36
Farah'ın eski antrenörüne dopingden 4 yıl ceza
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ANKARA (AA) - Dünya ve olimpiyat şampiyonu Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah'ın başarılarında önemli pay sahibi olan eski antrenörü Alberto Salazar, doping ihlali nedeniyle spordan 4 yıl men cezası aldı.

ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA), 4 yıl süren soruşturma ve iki yıllık mahkeme sürecinin ardından aldığı kararla, doping programı yönetme ve sporcuları yasaklı maddeye teşvik etme gerekçeleriyle ABD'li antrenör Alberto Salazar ve ekibinde yer alan Dr. Jeffrey Brown'a spordan 4 yıl men cezası verdi.

Açıklamada, soruşturmada ifadelerine başvurulan sporcuların önemli bir cesaret örneği göstererek birçok önemli noktaya ışık tuttuğu vurgulanarak, "Salazar ve Brown, kazanmanın sağlıktan ve etikten daha önemli olduğunu sporculara birçok kez telkin etti. Yasaklı testosteron gibi maddeleri, sporcuların temin etmesini sağladı." ifadelerine yer verildi.

2017 Dünya Şampiyonası'nın ardından uzmanı olduğu 5 bin ve 10 bin metre disiplinlerini bırakarak maraton yarışlarına yönelen Farah, kariyerinin en başarılı dönemini Salazar ile yaşamıştı.

Farah, Salazar ile çalıştığı 2011-2017 yılları arasında 5 bin ve 10 bin metre kategorilerinde 4 olimpiyat, 6 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu yaşayarak Büyük Britanya tarihinin en başarılı atleti konumuna gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Muhammed Farah #spor #doping #Büyük Britanya #Alberto Salazar
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