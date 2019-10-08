Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar dönemi sona erdi
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığını duyuruldu.İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana...
Spor 08.10.2019, 16:26
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığını duyuruldu.
Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.
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