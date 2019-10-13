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Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu

- Organizasyonda birinci Türk Milli Takımı'ndan Ahmet Örken olurken, Azerbaycanlı sporcu Samir Jabrayilov ikinci, Faslı Lahcen Sabbahi ise üçüncü oldu

Spor 13.10.2019, 15:32
Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Kırklareli'nde tamamlandı.

Edirne Selimiye Camisi önünde start alan turda, Türkiye'nin yanı sıra Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan toplam 66 bisikletçi 130 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Sporcular, Karacaibrahim Mahallesi Turistyolu Caddesi'ndeki bitiş noktasını ilk sırada geçebilmek için mücadele verdi.

Organizasyonda ilk sırayı Türk Milli Takımı'ndan Ahmet Örken aldı. Azerbaycanlı sporcu Samir Jabrayilov ikinci, Faslı Lahcen Sabbahi ise üçüncü oldu.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren bisikletçiler madalyalarını aldı.

Öte yandan turda en genç yarışmacı olarak Faslı Lahcen Sabbahi'ye ve takım klasmanında ise Türk Milli Takımı'na madalya ve kupaları verildi.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile kurum müdürleri ve bisiklet kulüplerinin temsilcileri katıldı.

#yarış #Fatih Sultan Mehmet #bisiklet
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