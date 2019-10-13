Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu
- Organizasyonda ikinci etabın startı verildi
EDİRNE (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'nda ikinci ve son gün etabı Edirne'den başladı.
Türkiye'nin yanı sıra, Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan 66 bisikletçi, Selimiye Camisi önünde bir araya geldi. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne-Kırklareli etabının startını damalı bayrakla verdi.
Edirne-Kırklareli etabının 130 kilometre olduğunu anlatan Zorlutuna, şöyle konuştu:
"Bisiklet yarışlarının ilk günü dün 124 kilometrelik etapla tamamlandı. Yarışma sonunda Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan birinci oldu. Bugün 130 kilometrelik Edirne-Kırklareli etabı geçilecek. Milli takımın burada alacağı puanlar çok önemli. Bu puanlarla olimpiyatlara gitmek için ter dökecekler. Tüm sporculara başarılar diliyorum."
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