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Fatih Terim ameliyat oldu
Bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı ağrılar çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya dönüşü İstanbul’da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Terim’in durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
Spor 12.08.2019, 11:47
Bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı ağrılar çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya dönüşü İstanbul’da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Terim’in durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
“Teknik Direktörümüz Fatih Terim bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul’a varışıyla başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.”(İHA)
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