Fatih Terim "Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisi için söylediği sözlere yanıt vererek, "Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Kimin ne dediğine dönünce bakarız, değerse cevabını vereceğiz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun ilk haftasında Galatasaray, Belçika deplasmanında Club Brugge ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, her maçın hikayesinin farklı olduğunu belirterek, "Brugge, çok kaliteli bir takım gibi görünmüyor ama çok tehlikeli bir takım. Kendi evinde de seyircisi ile etkili. Gol yemediğimiz için memnunum ama atamadığımız için üzgünüm. Kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Öne geçseydik oyun daha değişik oynanabilirdi. Ama Luyindama ve Marcao’yu da sayarsak Galatasaray forması ile 7 yeni oyuncunun bir arada oynadığı maç oldu. Gelecek günler ve maçlar bizim lehimize olacaktır. 60’dan sonra fiziksel olarak oyunda kalıp oyunu domine etmemiz sevindirici. Deplasmanda yenmek için uğraştık ama yenilmediğimiz için avantajlı şekilde evimize dönüyoruz" diye konuştu.

"GEREKİRSE CEVAP VERECEĞİZ, KİMSE MERAK ETMESİN"

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisiyle ilgili söylediği sözlere de cevap vererek,

"Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin" dedi.

"TANINMAK, SAYGI GÖRMEK GÜZEL BİR ŞEY"

Çok uzun zamandır Avrupa’da oynadıklarını vurgulayan Terim, "Çok yerde oynadık, çok insan gördük ve görmeye devam ediyoruz. Tanınmak, saygı görmek güzel bir şey. Brugge’yi biz de güzel şekilde ağırlayacağız, güzel güzel oynayacağız. Bu arada Avrupa’da mücadele edecek Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)