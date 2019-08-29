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Fatih Terim'den kura değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanarak, en son noktaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Spor 29.08.2019, 19:09 29.08.2019, 22:41
Fatih Terim'den kura değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanarak, en son noktaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid ve Club Brugge ile eşleştiği kura çekimini kulübün kanalında değerlendirdi.

Kuranın Türk futboluna ve Galatasaray'a hayırlı olmasını dileyen Terim, "Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı grupları gösteriyor ama onların da hiç kolay olmadığı bir gerçek. Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, o müziği duymak, bu kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olduğu, o çıksın bu çıksın denmesi bile çok güzel bir şey. Bu heyecanı yaşamak bile çok güzel." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın A Grubu'ndaki rakiplerine değinen deneyimli teknik adam, Fransız ekibi PSG ve İspanyol temsilcisi Real Madrid'in turnuvanın favorileri arasında yer aldığına dikkati çekti.

PSG'nin bu yıl turnuvaya daha iyi hazırlanacağını kaydeden Terim, "Real Madrid'i söylemiyorum, herhalde en fazla şampiyon olan onlar. Diğer takım Brugge'le daha önce Galatasaray eşleşti. Onlar da Genk ile beraber Belçika futbolunun son yıllarda yükselen temsilcilerinden biri. Galatasaray olarak biz en iyi şekilde hazırlanarak en son noktaya kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirterek, "Sonuç ne olur bilmiyorum ama dediğim gibi en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin en fazlasını yapmaya, kendimizi göstermeye çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun biz buna hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.

#Club Brugge #fatih terim #Galatasaray #Paris SaintGermain #Real Madrid #UEFA Şampiyonlar Ligi
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