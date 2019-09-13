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Fatih Terim maçı locadan takip etti
Galatasaray’da cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş, Kasımpaşa maçını locada takip etti.
Spor 13.09.2019, 22:10
Galatasaray’da cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş, Kasımpaşa maçını locada takip etti.
Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla Fatih Terim’e yanlarında olduklarını gösterdi.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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