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Fatih Terim’den 4 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının 11’inde geçen haftaki Denizlispor karşılaşmasına göre 4 değişiklik yaptı. Yeni transfer Steven Nzonzi de 11’de yer aldı.
Spor 25.08.2019, 20:54
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının 11’inde geçen haftaki Denizlispor karşılaşmasına göre 4 değişiklik yaptı. Yeni transfer Steven Nzonzi de 11’de yer aldı.
Sarı-kırmızılıların 11’inde Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel ve Mbaye Diagne yer aldı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer, Jimmy Durmaz ve Atalay Babacan görev bekleyecek.(Oğuzhan Ort/İHA)
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