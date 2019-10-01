Fatih Terim’den PSG önünde 2 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçının 11’inde, son oynanan Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı. Terim sakatlığı bulunan Lemina’nın yerine Seri’yi, Feghouli’nin yerine ise Donk’u sahaya sürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçının 11’inde, son oynanan Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı. Terim sakatlığı bulunan Lemina’nın yerine Seri’yi, Feghouli’nin yerine ise Donk’u sahaya sürdü.
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında oynayacağı Paris Saint Germain maçının 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Fenerbahçe karşılaşmasına göre 2 değişiklik yaptı. Fenerbahçe derbisinde oynayan Mario Lemina ve Sofiane Feghouli’nin yerine Seri ve Ryan Donk 11’de görevlendirildi. Lemina ayrıca sakatlığından dolayı 18 kişilik kadroda da yer almadı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Florin Andone ve Sofiane Feghouli görev bekleyecek.
(İHA)
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