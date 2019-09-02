Son Dakika
Otomobilden 49 bin 730 adet hap çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Hatayspor'da transfer
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı başladı

Federasyon Başkanı Oto'dan milli kayakçılara ziyaret

KASTAMONU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kastamonu'da kamp yapan Kayaklı Koşu Milli Takımını ziyaret etti.

Spor 02.09.2019, 11:26 02.09.2019, 16:22
Federasyon Başkanı Oto'dan milli kayakçılara ziyaret
banner63

KASTAMONU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kastamonu'da kamp yapan Kayaklı Koşu Milli Takımını ziyaret etti.

Kastamonu'da kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtta Kayaklı Koşu Milli Takımı'yla bir araya gelen Oto, sporcu ve antrenörlerle bir süre sohbet etti.

Oto, burada yaptığı konuşmada, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Sporcuların her zaman yanında olduğunu vurgulayan Oto, "Sizlerin elde edeceği başarılar bizim ve ülkemiz için çok önemli. Sizlerden önemli başarılar bekliyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Federasyonun imkanlarını sporcuların hizmetine sunduklarını dile getiren Oto, "En ufak bir problem de her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ben ve arkadaşlarım sizlerin daha başarılı olması için federasyonumuzun tüm imkanlarını seferber etmekteyiz." diye konuştu.

Yeni sezonun yaklaştığını belirten Oto, "Kış sezonuna en iyi şekilde girmek ve yeni başarılar elde etmek için kamplar devam edecek. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

#Ali Oto #kastamonu #Kayak Federasyonu Başkanı #Kayaklı koşu #Türkiye Kayak Federasyonu
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@