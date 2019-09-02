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Federasyon Başkanı Oto'dan milli kayakçılara ziyaret

- Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kastamonu'da kampı devam eden Kayaklı Koşu Milli Takımını ziyaret etti

Spor 02.09.2019, 11:26
Federasyon Başkanı Oto'dan milli kayakçılara ziyaret


KASTAMONU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kastamonu'da kamp yapan Kayaklı Koşu Milli Takımını ziyaret etti.

Kastamonu'da kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtta Kayaklı Koşu Milli Takımı'yla bir araya gelen Oto, sporcu ve antrenörlerle bir süre sohbet etti.

Oto, burada yaptığı konuşmada, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Sporcuların her zaman yanında olduğunu vurgulayan Oto, "Sizlerin elde edeceği başarılar bizim ve ülkemiz için çok önemli. Sizlerden önemli başarılar bekliyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Federasyonun imkanlarını sporcuların hizmetine sunduklarını dile getiren Oto, "En ufak bir problem de her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ben ve arkadaşlarım sizlerin daha başarılı olması için federasyonumuzun tüm imkanlarını seferber etmekteyiz." diye konuştu.

Yeni sezonun yaklaştığını belirten Oto, "Kış sezonuna en iyi şekilde girmek ve yeni başarılar elde etmek için kamplar devam edecek. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.


#Ali Oto #kastamonu #Kayak Federasyonu Başkanı #Kayaklı koşu #Türkiye Kayak Federasyonu
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