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Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor."
Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanladı.Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkımda...
Spor 07.09.2019, 17:16 07.09.2019, 17:26
Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkımda çıkan, 'Maaşına 500 bin avro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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