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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Spor 12.09.2019, 23:36 13.09.2019, 09:33
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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