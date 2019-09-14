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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 14.09.2019, 14:17 14.09.2019, 14:34
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#süper lig #spor #alanyaspor #fenerbahçe
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