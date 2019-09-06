Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(İHA)