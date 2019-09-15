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Fenerbahçe Alanya’ya geldi

Süper Lig’in 4. haftasında yarın Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe Alanya’ya geldi.

Spor 15.09.2019, 16:07
Fenerbahçe Alanya’ya geldi
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Süper Lig’in 4. haftasında yarın Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe Alanya’ya geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Alanyaspor maçı için Alanya’ya ulaştı. İstanbul’dan saat 13.15 itibariyle hareket eden sarı-lacivertliler, Gazipaşa Alanya Havalimanı’na iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini bir grup sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildiler.Kafile daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak Alanya’da kalacakları otele geçti.

(Ahmet Mervan Taş/İHA)
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