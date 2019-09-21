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Fenerbahçe altyapıya önem veriyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbolda altyapı çalışmalarını sürdürürken transfer dönemi bitmeden bu sezon 28 yeni ismi kadrosuna kattı.
Spor 21.09.2019, 15:32
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbolda altyapı çalışmalarını sürdürürken transfer dönemi bitmeden bu sezon 28 yeni ismi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Oyuncu İzleme Birimi Sorumlusu Serhat Pekmezci, “Fenerbahçe Futbol Altyapı olarak olağanüstü bir performans sergileyerek kulübümüze ve camiamıza çok değerli ve yetenekli oyuncular kazandırıyoruz. Transfer dönemimiz devam etmekte. Anlaşma sağladığımız, işlemleri devam etmekte olan oyuncularımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz ve hızlı bir şekilde sonlandıracağımız transferlerimiz olacak. Transferlerimiz son güne kadar sürecek" dedi.(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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