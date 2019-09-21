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Fenerbahçe Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 21.09.2019, 22:06 21.09.2019, 22:17
Fenerbahçe Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Kruse’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz’in etkisiz şutu az farkla yandan auta çıktı.

7. dakikada Zanka’nın hava topu mücadelesinde hatasını iyi değerlendiren Orgill, topu kazandı ve ceza sahası dışından denediği şut girişimi Altay’da son buldu.

17. dakikada savunmadan çıkmaya çalışan Fenerbahçe’de Rami’nin pasında top Ankaragüçlü oyuncuya çarparak Orgill’in önünde düştü. Zanka’dan sıyrılan Orgill topu Altay’ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1

20. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı kornerde kaleci Korcan boşa çıktı. Arka direkte topla buluşan Zanka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

27. dakikada Vedat Muriqi ile duvar pası yapan Kruse’nin ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

54. dakikada Vedat Muriqi’nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tolga müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

55. dakikada Ozan’ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Kruse’nin sert şutu kaleci Korcan’dan oyun alanına geri döndü.

61. dakikada ceza Gustavo’nun uzun pasını Vedat, Deniz’e indirdi. Deniz’in şutu ise üstten auta çıktı.

68. dakikada Kruse’nin pasını alan Tolga’nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği plase şutu Korcan son anda kornere yumrukladı.

73. dakikada Emre’nin savunma arkasına yolladığı topla sol çaprazda Kruse buluştu. Alman yıldızın rakibini çalımlayarak yaptığı ortayı arka direkte Muriqi tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

83. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Canteros’un sert şutunu Altay kornere çeldi.

90+4. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ara direkte Tolga’nın şutunu Korcan kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Ögel xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xxx, Rami x (Jailson dk. 46 x), Zanka xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Tolga xx, Deniz xxx (Tolgay dk. 85 ?), Rorrigues x (Emre Belözoglu dk. 41 xx), Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xxx

Yedekler: Harun, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx (Hasan Kaya dk. 46 x), Kulusic xx, Pazdan x, Pinto xx, Faty xx (Aydın dk. 75 x), Moke xx, Sedat Ağçay x, İlhan Parlak x, Hector Canteros xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Yalçın, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Oğuzhan, Sadaev

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Zanka (dk. 20), Muriqi (dk. 73 ) (Fenerbahçe), Orgill (dk. 16) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe), Orgill, Cebrail, Canteros (Ankaragücü)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

#MKE Ankaragücü #fenerbahçe #süper lig
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