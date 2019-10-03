Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

(İHA)