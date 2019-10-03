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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için kampa girdi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.
Spor 03.10.2019, 21:31 03.10.2019, 23:22
Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.
(İHA)
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