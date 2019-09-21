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Fenerbahçe, atletizmde kadınlar ve erkeklerde Avrupa şampiyonu

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sarı-lacivertliler, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyon oldu

Spor 21.09.2019, 23:12 21.09.2019, 23:26
Fenerbahçe, atletizmde kadınlar ve erkeklerde Avrupa şampiyonu

İSTANBUL (AA) - Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin erkeklerde 119, kadınlarda ise 112.5 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez bu şampiyonada mutlu sona ulaştığı aktarıldı.

#şampiyon #portekiz #fenerbahçe #Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası #atletizm
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