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Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı 10’a 9 üstün

Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, daha önce oynanan maçlarda rakibine 10-9’luk galibiyet üstünlüğü sağladı.

Spor 23.08.2019, 10:12 23.08.2019, 11:05
Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı 10’a 9 üstün
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Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, daha önce oynanan maçlarda rakibine 10-9’luk galibiyet üstünlüğü sağladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında yarın saat 21.45’te başlayacak mücadelede Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçta sarı-lacivertliler, 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanındaki son galibiyetini 11 Şubat 2018’de 2-0’lık skorla almıştı. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, Başakşehir’in iç sahadaki 31 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmıştı.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde oynadığı son 4 karşılaşmayı geçen sezon kazanırken, ligin ilk haftasında 5-0’lık galibiyetle sonuçlanan Gazişehir Gaziantep mücadelesiyle beraber ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı ve geçen seneden beri devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi. Ancak Fenerbahçe, Yanal dönemlerinde 6 galibiyetlik seri yakalayamadı. Başakşehir’e karşı çıktığı son 4 lig maçında galip gelemeyen ve 2 beraberlik, 2 galibiyet alan Ersun Yanal, daha önceki 10 lig maçında ise rakibine karşı 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etmiş, mağlubiyet ise görmemişti.

PAS İSABETİNDE ZİRVE FENERBAHÇE’NİN

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında gösterdiği performansla pas isabetinde zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler, yüzde 90 pas isabet oranı yakalarken, Başakşehir ise yüzde 71 ile son sırada yer aldı. 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 76.3 ile en fazla topa sahip olan, 661 isabetli pas yapan, 9 isabetli şut çeken, 40 defa rakip ceza sahasında topla buluşan, 6 net gol pozisyonuna giren, 5 gol atan ve yüzde 89.8’le en yüksek pas yüzdesi yakalayan takım Fenerbahçe oldu. Gazişehir karşısında yaptığı 661 isabetli pas, sarı-lacivertlilerin son altı sezonda bu alanda bir maçta yakaladığı en yüksek sayıydı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#futbol #süper lig #spor #başakşehir #fenerbahçe
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