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Fenerbahçe Beko, 5 maç daha seyircisinden yoksun
- Sarı-lacivertli takım, TBF Disiplin Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Gaziantep Basketbol, Türk Telekom, TOFAŞ, Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes maçlarını seyircisiz oynayacak
Spor 03.10.2019, 11:22
İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, ligdeki 5 maçını daha taraftarından yoksun oynayacak.
Fenerbahçe Beko'nun evinde Gaziantep Basketbol ile 6 Ekim Pazar günü oynayacağı maçı sadece misafir takım seyircisinin izleyebileceği kaydedildi.
Sarı-lacivertli takımın Türk Telekom, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynanacağı karşılaşmalarda da Fenerbahçe Beko taraftarları için bilet satışının yapılmayacağı vurgulandı.
Fenerbahçe Beko'nun 12. haftada Anadolu Efes ile dış sahada oynayacağı maçta da sarı-lacivertli taraftarların yer alamayacağı aktarıldı.
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