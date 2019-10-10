Fenerbahçe Beko deplesmandan yenilgiyle döndü
THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız’a 68-56 mağlup oldu.
Spor 10.10.2019, 22:34
THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız’a 68-56 mağlup oldu.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Piotr Pastusiak xx, Rain Peerandi xx
Kızılyıldız: James Gist xx 11, Derrick Brown xx 7, Lorenzo Brown xx 13, Branko Lazic x 3, Billy Baron x 3, Stratos Perperoglou xx 11, Dejan Davidovac x 5, Filip Covic x, Charles Jenkins x, Michael Ojo x 5, Ognjen Dobric x 2
Başantrenör: Milan Tomic
x 6, Ali Muhammed xx 13, Melih Mahmutoğlu xx 6, Luigi Datome x, Vladimir Stimac x 1, Ahmet Düverioğlu x 2
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 15-16 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 35-30 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 51-43 (Kızılyıldız lehine)(İHA)
16°
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