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Fenerbahçe Beko deplesmandan yenilgiyle döndü

THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız’a 68-56 mağlup oldu.

Spor 10.10.2019, 22:34
Fenerbahçe Beko deplesmandan yenilgiyle döndü
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THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız’a 68-56 mağlup oldu.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Piotr Pastusiak xx, Rain Peerandi xx

Kızılyıldız: James Gist xx 11, Derrick Brown xx 7, Lorenzo Brown xx 13, Branko Lazic x 3, Billy Baron x 3, Stratos Perperoglou xx 11, Dejan Davidovac x 5, Filip Covic x, Charles Jenkins x, Michael Ojo x 5, Ognjen Dobric x 2

Başantrenör: Milan Tomic

Fenerbahçe Beko: Nando De Colo xxx 19, Nikola Kalinic x 3, Jan Vesely x 6, Derrick Williams x, Kostas Sloukas

x 6, Ali Muhammed xx 13, Melih Mahmutoğlu xx 6, Luigi Datome x, Vladimir Stimac x 1, Ahmet Düverioğlu x 2

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 15-16 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 35-30 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 51-43 (Kızılyıldız lehine)

(İHA)
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