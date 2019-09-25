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Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı
- Sarı-lacivertli kulüp, Sırp basketbolcuyla 3 aylık sözleşme imzaladığını duyurdu
Spor 25.09.2019, 19:27
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi Fenerbahçe Beko'nun hazırlık kampında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Ekibimiz, bir süredir takımımızla idmanlara çıkan ve hazırlık müsabakalarında da formamızı giyen Vladimir Stimac ile üç aylık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Vladimir Stimac'a hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
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