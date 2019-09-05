Son Dakika
İnegöl Belediyespor'da transfer
Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
"Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı
"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun...

Spor 05.09.2019, 13:20 05.09.2019, 14:10
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarda olan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanın, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

#alanyaspor #antrenman #fenerbahçe #süper lig
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@