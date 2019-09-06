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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 06.09.2019, 14:06 06.09.2019, 15:28
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda olan futbolcuların katılmadığı, diğer oyuncuların ise pas ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.

#alanyaspor #antrenman #fenerbahçe #futbol #süperlig
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