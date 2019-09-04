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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Luiz Gustavo ilk antrenmanına çıktı

Spor 04.09.2019, 21:11 05.09.2019, 00:01
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni transfer Luiz Gustavo ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarında yer alan oyuncular katılmadı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla günü noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

#fenerbahçe #futbol #süper lig
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