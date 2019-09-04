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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
- Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Luiz Gustavo ilk antrenmanına çıktı
Spor 04.09.2019, 21:11 05.09.2019, 00:01
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni transfer Luiz Gustavo ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla günü noktaladı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.
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