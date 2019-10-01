Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Victor Moses ve Garry Rodrigues antrenmanda yer almadı. Moses özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmasını sürdürürken, Rodrigues'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe'de, Hasan Ali Kaldırım kendisi için hazırlanan özel tabanlıkta yaşadığı sorun nedeniyle, bugün ABD'ye gidecek.

Galatasaray derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Şilili futbolcu Mauricio Isla ise takımla birlikte çalıştı.